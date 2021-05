Maritime Resources: Ausbruch im zweiten Anlauf!

Viel Momentum zeigt derzeit die Aktie von Maritime Resources. Das Papier nimmt nun sein Allzeithoch ins Visier. In nordamerikanischen Fachmedien wird das Unternehmen als Übernahmekandidat gesehen.

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist die Aktie von Maritime Reosurces über die Marke von 0,20 CAD ausgebrochen. Diesmal könnte der Aufschwung nachhaltig sein, denn operativ läuft das Unternehmen auf vollen Touren und das Allzeithoch ist greifbar nah. Laufend gute Bohrergebnisse und der absehbare Minenbau auf dem Hammerdown-Goldprojekt machen Maritime attraktiv. Mit einem Börsenwert von 93 Mio. CAD ist die Firma zudem niedrig bewertet, schließlich strebt man eine Produktion von knapp 70.000 Unzen Gold pro Jahr an. Als wohl erstes nordamerikanisches Börsenmedium hat nun der International Speculator zum Kauf der Aktie aufgerufen. Die Marktbeobachter sehen das Papier als klaren Übernahmekandidaten. Hauptgrund: Maritime will die historische Mine für nur 43 MIo. CAD in Betrieb nehmen, da man zum einen auf einer bestehenden Infrastruktur aufbauen kann und zum anderen mit Nugget Pond bereits eine eigene Mühle besitzt. Nicht zuletzt kennt sich CEO Garett Macdonald mit Übernahmen aus. Der Manager war für die PFS des Curraghinalt-Goldprojekt von Dalradian Resources in Nordirland verantwortlich, dass für 537 Mio. von Orion Mine Finance übernommen wurde.





Maritime Resources: Minenbau soll noch dieses Jahr starten

Maritime Resources (0,22 CAD; CA57035U1021) will noch in diesem Jahr mit dem Bau der Goldmine auf der Hammerdown-Liegenschaft beginnen, wobei ein Tagebau- sowie ein Untertagebetrieb geplant sind. Das Erz soll dann außerhalb des Geländes im Goldaufbereitungskreislauf Nugget Pond erfolgen, den man im April von Rambler Metals & Mining für wenig Geld erworben hatte (siehe hier). Hier war auch schon das Erz während des früheren Betriebs bis 2004 verarbeitet worden. Der Minenbau soll zum Jahresende hin beginnen. Maritime wird noch eine neue Ressourcenschätzung sowie eine Machbarkeitsstudie (Feasibilty Study) veröffentlichen. Geplant ist eine Jahresproduktion von knapp 70.000 Unzen Gold in den ersten fünf Betriebsjahren. Das entspricht aktuell Einnahmen von rund 125 Mio. USD-Dollar p.a., also deutlich mehr als der aktuelle Börsenwerts. Die Analysten von Cannacord Securities sehen die Maritime-Aktie als unterbewertet an und gaben ein Kursziel von 0,30 CAD aus. Zu den prominenten Investoren des Unternehmens gehört auch der Star-Geologe Quinton Hennigh. Einen Überblick zu den Plänen von Maritime Resources bietet auch das folgende Video-Interview mit CEO Garett Macdonald.