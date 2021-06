Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Brief aus Burma: „Jede Nacht höre ich Schüsse und Explosionen hier in Mandalay“ „Lieber Klaus-Jürgen, ich möchte dir heute schreiben, weil heute das Internet funktioniert. Man weiß nie, wann das der Fall ist, in der Regel ist es ganz abgeschaltet. Vor einigen Tagen war Thingyan, das burmesische Wasserfest. Vor 3 Jahren haben …