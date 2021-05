Damit kann es jetzt also quasi täglich soweit sein. Ein weiterer Impfstoff auf dem Markt würde die Impfstoffknappheit sicherlich effektiv bekämpfen, zumal CureVac bereits mit der Produktion der Präparate begonnen hat, sodass nach der Zulassung sofort mit den Auslieferungen begonnen werden kann.

Der CureVac-Aktienkurs zeigt sich schon seit Tagen voller Vorfreude. Denn ausgehend von dem Mai-Tief am 12. Mai bei 93,96 US-Dollar schoss der Kurs zuletzt bis auf 115,34 US-Dollar am vergangenen Freitag. Das bedeutet ein Plus von knapp 25 Prozent in zehn Tagen und dürfte ein Vorgeschmack auf die kommenden Wochen sein!

Fazit: Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen.