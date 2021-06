Wer in den Bayerischen Wald von der A 3 bei Deggendorf hinauf fährt, erlebt schon auf der Höhe bei Schöfweg an der B 533 ein wunderbares Gipfelpanorama. Arber, Falkenstein, Rachel oder Lusen locken. Doch statt Erholungs- und Wanderparadies herrscht hier wie in anderen deutschen Touristenregionen staatlich verordnete Tristesse. Am ersten warmen Wochenende vor dem 1.

Der Beitrag Vom Leben und Sterben im Bayerischen Wald erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Olaf Opitz.