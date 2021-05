Anlegerverlag Erste Kurse der Wall Street sind da! CureVac explodiert! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.05.2021, 18:48 | 371 | 0 | 0 24.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Während hierzulande zahlreiche Anleger vermutlich das lange Wochenende genießen, wird an der Wall Street natürlich auch am heutigen Pfingstmontag gehandelt. Und die ersten Notierungen haben es in sich! Denn der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac setzt seine Rallye mit weiteren Kursgewinnen fort! Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse der CureVac-Aktie können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Nach einem Schlusskurs von knapp über 115 US-Dollar schießt CureVac heute direkt zur Eröffnung über zwei Prozent nach oben und klettert auf über 117,50 US-Dollar. Dort scheinen sich die Kurse jetzt zunächst einmal sammeln zu wollen, zumal die 14-Tages-Performance damit auf 25,6% angewachsen ist! Dabei hat CureVac noch nicht einmal die Zulassung von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA für seinen Impfstoff CVnCoV erhalten. Die Tübinger rechnen im Juni mit der Zulassung und könnten dann umgehend mit der Auslieferung von mehreren Millionen Dosen beginnen, die bereits vorproduziert wurden. Fazit: Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen. Ob CureVac für Anleger ein gutes Investment ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Angesichts der hochspannenden Situation haben wir mögliche Szenarien in unserer großen CureVac-Analyse skizziert. Die Ergebnisse können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.





