Aktien Osteuropa Schluss Uneinheitlich - Budapest geschlossen Die wichtigsten osteuropäischen Aktienbörsen sind am Montag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Während es an den Märkten in Prag und Moskau leicht nach oben ging, verzeichnete die Börse in Warschau Verluste. In Budapest blieben die …