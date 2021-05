Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken.

Wow, was für eine Entwicklung die Plug Power hier momentan an den Tag legt! Der Kurs scheint seine klare Richtung gefunden zu haben und hat den Tiefpunkt deutlich überschritten. Nun kann man freudig nach vorne schauen und der Aktie dabei zusehen, wie sie stetig weiter wächst und Renditen für die Aktionäre einfährt! Tolle Entwicklung!

Plug Power kriegt allerdings momentan enormen Druck von der NASDAQ. Man wird aufgefordert, schnellstmöglich die Quartalszahlen nachzureichen, sonst droht sogar eine Entlistung. Steht hier also das nächste Chaos ins Haus? Die Anleger scheinen jedoch unbeeindruckt von dieser Entwicklung zu sein und geben weiter Gas. Hier wird weiter eingekauft!

Plug Power ist trotz anstehender Probleme möglicherweise gerade ein guter Kauf. Das sind ganz neue Zeiten, die hier anbrechen und die man so gar nicht kennt! Wird Plug Power sich auf dem Brennstoffzellenmarkt jetzt also durchsetzen? Ein Kursplus von 0,85 Prozent und 0,195 Euro sprechen auf jeden Fall dafür. Der Kurs wächst mit diesem satten Plus auf 23,095 Euro!

