Anlegerverlag Nel ASA Rallye geht auch am Feiertag weiter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.05.2021, 19:48 | 111 | 0 | 0 24.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Nachdem Nel ASA-Aktionäre wochenlang kaum etwas zu lachen hatten, hat die Aktie in den vergangenen Tagen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Auch im heutigen Feiertagshandel setzen die Norweger ihre zuletzt gestartete Rallye fort und erobern die nächste wichtige Marke. Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse zu Nel ASA können Sie hier abrufen. Einfach hier klicken. Am vergangenen Freitag sprangen Nel ASA-Aktien über 4,5% nach oben und konnten sich damit oberhalb der zuletzt hart umkämpften Marke von 1,70 stabilisieren. Diese positive Tendenz setzt sich heute mit einem Plus von knapp zwei Prozent weiter fort, womit sich Nel jetzt auch über die Marke von 1,80 Euro schiebt. Können sich die Kurse auf diesem Niveau stabilisieren, bestehen gute Chancen, dass Nel in Kürze schon die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro ansteuert. Damit hätten die Norweger die Chance, die brutale Korrektur seit Anfang Mai endgültig zu beenden! Ist Nel ASA jetzt ein Turnaround-Kandidat und wie groß sind die Risiken bei einem kurzfristigen Investment? Genau um diese Fragen dreht sich unsere Nel ASA-Sonderanalyse, die Sie an diesem Pfingstwochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer