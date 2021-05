Denn der Dax wird momentan auf Kurse oberhalb von 15.600 Zählern taxiert und damit über 60 Punkte höher als der bisherigen Höchststand. Damit könnte die neue Handelswoche so beginnen, wie die alte endete. Denn schon am Donnerstag und Freitag konnte der Deutsche Aktienindex ordentlich zulegen und verpasste den Sprung auf neue Hochs denkbar knapp.

Es sieht ganz danach aus, als ob der Dax (endlich) die Handbremse löst. Die fortschreitende Impfkampagne und die sinkenden Inzidenzzahlen machen weitere Lockerungen immer wahrscheinlicher und das scheint den Kursen regelrecht Flügel zu verleihen.

Anleger sollten sich am besten schon jetzt auf die anstehende Rekordjagd vorbereiten. Als Hilfestellung haben wir für Sie in einer Sonder-Analyse diejenigen Aktien identifiziert, mit denen Sie von einem anstehenden Lockdown-Ende am meisten profitieren. Die Namen der Aktien können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.