BionTech, Pfizer, AstraZeneca wirksam bei indischer Corona-Mutation, Moderna bald auch bei Jugendlichen möglich

24.05.2021

Immer wieder tauchen neue Mutationen des Corona-Virus in der Welt auf. Zuletzt die indische Variante B.1617.2, welche von der WHO sogar als besorgniserregend und besonders ansteckend eingestuft worden ist. Man warnt vor möglichen Rückschlägen in der …

