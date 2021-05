Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen und Vonovia unterzeichnen Vereinbarung über Zusammenschluss beider Unternehmen

Berlin, 24. Mai 2021 - Die Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6) (die "Deutsche Wohnen") und die Vonovia SE (die "Vonovia") haben heute eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business Combination Agreement, "BCA") unterzeichnet. In diesem Zusammenhang hat Vonovia ihre Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß § 10 Abs. 1 S. 1, Absatz 3 WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) für sämtliche ausstehende Aktien der Deutsche Wohnen zum Preis von EUR 52,00 je Aktie in bar zu unterbreiten. Zudem soll den Aktionären der Deutsche Wohnen für das Geschäftsjahr 2020 entsprechend dem Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung der Deutsche Wohnen am 1. Juni 2021 eine Bardividende in Höhe von EUR 1,03 je Aktie gezahlt werden, wodurch der Gesamtwert des geplanten Übernahmeangebots insgesamt EUR 53,03 je Deutsche Wohnen-Aktie betragen wird. Vonovia bietet damit eine Prämie von 17,9 % auf den Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom 21. Mai 2021 und von 25 % auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Deutsche-Wohnen-Aktie zum 21. Mai 2021. Das geplante Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50 % aller ausstehenden Deutsche Wohnen-Aktien, der Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie weiterer üblicher Bedingungen. Deutsche Wohnen und Vonovia erwarten, dass die fusionskontrollrechtliche Freigabe jedenfalls vor Ende der Annahmefrist des geplanten Übernahmeangebots erfolgt.

