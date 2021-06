Disclaimer

ThyssenKrupp, SunMirror, Siemens Energy – Das bringt die Energiewende in Gefahr So langsam rückt das Pandemiethema auf den Nachrichtenseiten in den Hintergrund. Die Energiewende ist aktuell wieder in aller Munde. Logisch, der Wahlkampf beginnt. Die Grünen positionieren sich und fordern einen kompletten Umstieg auf alternative