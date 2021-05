In der DAX-Morgenanalyse am 25.05.2021 skizziert sich bereits ein neues Allzeithoch aus der Vorbörse heraus. Kann es diesmal gehalten werden oder wird es erneut abverkauft?

Schwungvoller Wochenstart?

Der Pfingstmontag war ein Feiertag in Deutschland, auch an der Börse. Damit unterschied er sich zu "Christi Himmelfahrt" deutlich. Doch auch hier gab es Indikationen, die einen ersten Blick auf den DAX zuließen. Darauf gehe ich gleich ein.

Zum Schluss der alten Handelswoche konnte man keine neuen Signale generieren. Sie holte die teilweise turbulenten Kursschwankungen auf der Unterseite gezielt auf und glich sie aus, wie in der Woche zuvor:

Wochensaldo ausgeglichen

Das mittelfristige Bild zeigte damit erneut die Bereitschaft der Marktteilnehmer auf, Tiefs zu kaufen und die bekannte Range schnell zu durchlaufen. Oberhalb der 15.400 stellt sich jedoch erneut die Frage, ob sich der Index dort ein weiteres Mal festläuft:

in diesem Bereich lagen die jüngsten Rekordhochs. Sie unterschieden sich um 37 Punkten und wurden bisher jedesmal am gleichen Handelstag abverkauft:

Zone der DAX-Allzeithochs

Soweit meine gedankliche Reise in die Vorwoche, auf die weitere Ausführungen basieren.

Der Montag war kein globaler Feiertag. Während die asiatischen Märkte kaum verändert starteten, gab es an der Wall Street eine Fortsetzung der Erholung vom Freitag. Dabei konnte der Dow Jones um 0,54 Prozent auf 34.393,98 Punkte und der marktbreite S&P 500 um 0,99 Prozent auf 4197,05 Punkte zulegen.

Noch stärker liefen die Technologiewerte wie Tesla, Facebook, Apple oder eine Nvidia. Sie schoben den Nasdaq 100 als Technologiebörse um 1,72 Prozent auf 13.641,75 Zähler nach oben.

Auch wenn in Deutschland kein Börsenhandel stattfand, konnte man diese Bewegung an den DAX-Indikationen der LS-Exchange oder mancher Broker nachvollziehen. Dort wurde bereits am Morgen die 15.500 taxiert und im weiteren Verlauf sogar ein neues Allzeithoch:

LS-Exchange am Pfingstmontag

Hält sich diese Indikation nun bis zum offiziellen Handelsstart an der Börse?

Tradingideen zum offiziellen Wochenstart

Die bekannte Range seit Ostern schieben wir gedanklich wieder etwas nach hinten:

Große DAX-Range weiter im Fokus

Denn mit dem Schwung vom Freitag kann die neue DAX-Notierung im Endloskontrakt einen weiteren Schritt auf der Oberseite vollziehen: