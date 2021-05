DGAP-Adhoc DATAGROUP SE: DATAGROUP passt Umsatz- und Ergebnisausblick stark nach oben an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.05.2021, 07:00 | 43 | 0 | 0 25.05.2021, 07:00 | DATAGROUP SE: DATAGROUP passt Umsatz- und Ergebnisausblick stark nach oben an ^

DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung DATAGROUP SE: DATAGROUP passt Umsatz- und Ergebnisausblick stark nach oben an

25.05.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DATAGROUP passt Umsatz- und Ergebnisausblick stark nach oben an Pliezhausen, 25. Mai 2021. Der Vorstand der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) aktualisiert den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 und rechnet mit einem Umsatz von mehr als 440 Mio. EUR (bisher 410-420 Mio. EUR) und mit einem EBITDA von mehr als 61 Mio. EUR (bisher 56-58 Mio.EUR). Basis ist der sehr positive Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres sowie die positiven Aussichten bei den neu erworbenen Gesellschaften dna Gesellschaft für IT-Services mbH und der URANO Informationssysteme GmbH. Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Mitteilende Person:

Max H.-H. Schaber,

Vorstandsvorsitzender

DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Kontakt:

