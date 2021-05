Was ist Tocvan? "Eine Home-Run-Chance" sagte CEO Derek Wood im US-Radio kurz vor dem US-Listing

Gestern veröffentlicht: Erster Podcast von Ellis Martin über Tocvan Ventures Corp.

Bisher ist es Anlegern nur möglich, die Tocvan-Aktie in Kanada und Deutschland zu handeln. Für US-Amerikaner gibt es Beschränkungen, um Aktien direkt in Kanada zu kaufen. Nur wenige Anleger haben Zugang zu einem Broker, der Aktien in Kanada handeln darf. Wenn jetzt also bald auch noch der riesige US-Anlegermarkt die Tocvan-Aktie kaufen kann, dann wird zusätzliche Nachfrage auf relativ wenige Aktien zu dramatischen Auswirkungen führen können, sowohl mit Blick auf hohe Aktienkurse als auch niedrige Liquidität.

Letzte Woche wurde bekannt, dass Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um ein Börsenlisting in den USA zu erhalten. Während es schon mal 1-3 Wochen dauern kann, bis eine neu beantragte Aktie an einer US-Börse handelbar ist, wurde gestern ein Interview vom bekannten Radio-Moderator Ellis Martin aus Malibu (Kalifornien) veröffentlicht , der in den USA eine sehr große Reichweite hat. Über das Radio und online über Podcasts erreicht er viele kleine und große Investoren insbesondere in den USA, die während den letzten Monaten sehr viel Geld mit seinen "Empfehlungen" verdienen konnten.

Was Tocvan von fast allen anderen Goldaktien unterscheidet: Tocvan hat nur 28 Mio. ausgegebene Aktien im Markt/Umlauf – eine sehr sehr niedrige Gesamtaktienanzahl, wovon recht viele den Anschein machen, in festen Händen zu sein.

In den Podcasts von Ellis Martin werden aussichtsreiche Investment-Chancen besprochen, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetalle, Rohstoffe und Technologie liegt. Die 13 börsengelisteten Unternehmen, die Ellis Martin aktuell in seinen Talk Shows präsentiert, haben eine Börsenbewertung von durchschnittlich $132 Mio. CAD. Tocvan gehört mit einer aktuellen Börsenbewertung von $31 Mio. also zu den am günstigsten bewertesten Aktien, die Ellis Martin seinen Zuhörern vorstellt. Weitere Podcasts über Tocvan sollten in den nächsten Wochen und Monaten folgen (v.a. bei guten Bohrergebnissen, die jederzeit eintreffen können).



Quelle: https://youtu.be/XLgtF6kXEr4

Deutsche Kurzfassung:

• Ellis Martin fragte Tocvan-CEO Derek Wood, was Tocvan Ventures ist. Seine Antwort: "Tocvan ist ein Unternehmen, das 2018 an die Börse ging. Es war eine schreckliche Zeit für Minenaktien damals. Es war allerdings das Ende des schlimmsten Goldaktienmarktes, den fast jeder bisher miterlebt hat... Aber wie man so schön sagt: ´Jede Herausforderung kommt mit einer entsprechend großen oder noch größeren Chance´. Unser Management-Team war sehr begeistert, wie viele Grundstücke zu jener Zeit [2018] existierten, die nicht finanziert werden konnten. Es war noch kein guter Ressourcenmarkt, die Leute waren mehr daran interessiert, Cannabis zu finanzieren, aber eben nicht Ressourcenprojekte. Wir haben dies als Chance gesehen und strukturierten ein Unternehmen mit einer beneidenswerten Kapital/Aktienstruktur, um vorherige Explorationserfolge wieder hochleben zu lassen, die in besseren Marktphasen stattfanden. Und wir waren erfolgreich...

Zum einen sind wir mit dem Roger Creek Projekt in British Columbia an die Börse gegangen. Doch sobald wir börsengelistet waren – und wir sind mit nur 10 Mio. ausgegebenen Aktien an die Börse gegangen – haben wir uns an die Arbeit gemacht, um auf der ganzen Welt andere Opportunitäten zu identifizieren. Wir haben mehr als 100 Projekte angeschaut und wir waren bei Verhandlungen erfolgreich, das Pilar-Projekt in Sonora, Mexiko, zu übernehmen, das heute unser Vorzeige-/Flaggschiff ("flagship") Projekt ist. Was uns so über Pilar begeisterte, war die Menge an vorheriger Exploration, die auf dem Grundstück ´bereits durchgeführt wurde, allerdings nur in einem kleinen Grundstücksteil. Wir sahen sehr hochgradiges, oxidiertes Gold in einer epithermalen Lagerstätten. Es wurden bereits Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 17.700 m abgeschlossen und wir dachten: ´Hey, jetzt wo wir es mit moderner Software modellierten und die alten Daten neu verarbeitet haben, sieht es ganz gut nach einer abbauwürdigen Ressource aus. Und dann begannen wir mit der Arbeit. Und je mehr wir auf dem Grundstück gearbeitet haben, desto glücklicher wurden wir mit unserer Entscheidung für Pilar.

Wir haben daraufhin weitere Finanzierungsrunden abgeschlossen und dann wurden die meisten unserer Warrants ausgeübt, und noch immer hatten wir nur 25,5 Mio. emittierte Aktien im Markt. In dieser Zeit haben wir das Projekt offengelegt, wir haben neue Zielgebiete gefunden, sowohl in der Tiefe als auch in anderen Grundstücksteilen. Wir haben die Main Zone Lagerstätte vergrößert [mit Stepout-Bohrungen]. Es sieht immer besser aus. Wir hoffen, dieses Jahr eine Großprobe ["bulk sample"] abzubauen, sodass wir Tocvan als schnellen Produktionskandidaten sehen ["near-term production candidate"]. Wir denken, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir es dazu bringen werden, um ein bisschen Cashflow zu produzieren, nicht um damit ein großes Unternehmen auf uns aufmerksam zu machen, sondern damit wir das Geld für uns als kleines Unternehmen verwenden zu können, anstatt neue Aktien auszugeben. Dadurch können wir wirklich großen Mehrwert für unsere Aktionäre generieren. Das ist es, worauf wir großen Wert legen: Unsere Aktionäre mit "Home-Run"-Chancen zu belohnen."

• Daraufhin fragte Ellis Martin: "Sie beabsichtigen also wirklich, den Aktien-Float so eng wie möglich zu halten, während die Aktie weiterhin liquide gehandelt werden kann. Das ist Ihr Ziel?"

• Derek Wood antwortete: "Das ist unser Ziel, während wir die Chance realisieren und das Projekt voranbringen. Indem man die Aktienstruktur eng hält, können die Aktionäre belohnt werden, die ihr Geld für eine positive Renditeaussicht angelegt haben. Es ist nicht einfach, aber ich denke, es ist gerade jetzt wichtiger als jemals zuvor, die Aktienkapitalstruktur so eng wie möglich zu halten, auch aus dem Grund, wie Aktien gehandelt werden. Ich begann meine Berufskarriere Anfang der 1990er Jahre, als jeder eine Aktie mit 10 oder 15 Mio. ausgegebenen Aktien als eine ungeheuerlich große Menge an Aktien sahen. Jetzt ist es nichts ungewöhnliches, wenn ein kleiner Junior schon mehrere hundert Millionen Aktien im Markt hat – meiner Meinung bietet sowas nicht so großes "Upside" (Aktienkursaufwertung). Ich bin fest dazu entschlossen, die Aktienanzahl so gering wie möglich zu halten. Natürlich bedeutet das, wenn man die Aktienstruktur so eng wie möglich hält, dass man eher einen Kursanstieg hinbekommt, sodass man viel Geld beschaffen kann, ohne dass man stark verwässernd ist. Wir haben wirklich eine gute Arbeit gemacht, die Aktienstruktur so eng wie möglich zu halten. Wir sind mit 10 $-Cent an die Börse gegangen und heute stehen wir bei einem Dollar. Aber wir haben das Projekt auch gut vorangebracht und meiner Meinung nach sind wir noch immer sehr stark unterbewertet im Vergleich zu anderen in der Region mit vergleichbaren Projekten."

• Danach sprach Ellis über diese Region in Mexiko, wo die meisten Goldminen des Landes beheimatet sind und mit 36% das meiste Gold und Silber im Bundesstaat Sonora produziert wird.

• Derek zeigte sich begeistert, dort in Mexiko ein Projekt zu betreiben, er war schon mehrmals vor Ort und hat dort ein renommiertes Team zusammengestellt, wie z.B. Rodrigo Calles, der sogar während der Corona-Pandemie das Projekt am Laufen hielt.

• Ellis betonte, dass es in Sonora eine riesige Gold-Community gibt, bestehend aus qualifizierten Fachleuten, Arbeitern und Unternehmen, vergleichbar mit der Minenregion im kanadischen Timmins. Daher ist es umso wichtiger, dort vor Ort ein Netzwerk zu haben, das freundlich gestimmt ist und maßgeblich dazu beiträgt, ein Projekt erfolgreich voranzubringen.

• Derek sagte, er könne nicht glücklicher sein mit seinem Team vor Ort in Sonora sowie mit dem ganzen Management-Team und dem Vorstand. Er betonte auch, wie zufrieden er mit seinem Chefgeologen Brodie Sutherland ist, mit dem er zusammen Tocvan gründete. Da Brodie soetwas wie ein "Tech-Geek" ist, konnte er mit moderner Geophysik und neuen Technologien großartige Fortschritte für Pilar erzielen. Mit Fred Jones habe Tocvan gute Beziehungen zu Wall-Street-Firmen. Mit Donn Lovett habe Tocvan jemand an der Hand, der in Regierungskreisen bekannt ist (u.a. Kanada und Mexiko). Derek sagte: "Wir haben ein gutes Team, wir haben ein gutes Projekt in einer großartigen Region/Rechtsprechung ("jurisdiction") und ich glaube, wir befinden uns auch in einem guten [Gold]markt und all das mit einer großartigen Aktienstruktur."

• Daraufhin sprach Derek ausführlich über das aktuell stattfindende Phase-2-Bohrprogramm, das in 2 Etappen aufgeteilt ist. Die 1. Bohrertappe wurde vor kurzem abgeschlossen und fokussierte sich darauf, die etablierte Main Zone Lagerstätte zu vergrößern. Die 2. Etappe hat gerade erst begonnen und erstmals werden einige Bohrungen auf anderen Grundstücksteilen abgeschlossen, um Neuentdeckungen außerhalb der Main Zone zu machen. Die erste Runde mit Bohrergebnissen kann jederzeit veröffentlicht werden.

• Derek sprach auch über die Vorteile der Main Zone, die schnell mit einem kostengünstigen Tagebau in Produktion gebracht werden kann.

• Am Ende des Gesprächs redeten beide darüber, wie schwierig es für US-Amerikaner ist, Aktien in Kanada zu kaufen, wobei ein paar wenige Broker bekannt seien, die eine entsprechende Lizenz haben, sodass US-Investoren bei Interesse gerne auch Derek kontaktieren können, um über Wege zu erfahren, Aktien von Tocvan direkt an der kanadischen Börse kaufen zu können. Sobald das US-Listing steht, wird es viel einfacher für Amerikaner werden, die Tocvan-Aktie zu kaufen.

Lesenswerter Kommentar auf Stockhouse.com



Vollbild / Quelle

Freie Übersetzung ins Deutsche:

TOC schloss am Freitag bei $1,11 nach 223.000 Aktien.

Es gibt nicht viel mehr zu sagen: Die Ausführung durch das Management und den Aufsichtsrat von TOC war nichts weniger als ein Lehrbuch. Der Erfolg kam nicht über Nacht, dieses Teil ist seit fast einem Jahr in der Entstehung, viele der Teile des Puzzles wurden bereits an ihren Platz gesetzt.

Ursprünglich habe ich TOC aufgrund von 3 Dingen gekauft: 1.) die historischen 17.000 m Bohrungen bei Pilar, 2.) die Aktienstruktur und 3.) die vorherigen Erfolge des Managements und des Aufsichtsrats. In strategischer Manier kauften sie ein fortgeschrittenes Grundstück, das Potential hatte, eine Tagebaumine zu werden oder von einem "Major" [ein großes Minenunternehmen] übernommen zu werden, aber zuerst mussten sie die Ressource weiter nachweisen. Systematisch wurden Vermessungen durchgeführt, historische Daten analysiert, Geldmittel zu etwa $0,20/Aktie beschafft, Bohrungen durchgeführt, dann Kapital zu $0,60/Aktie beschafft, alle Warrants wurden zu einem niedrigeren Preis ausgeübt, wodurch zusätzliche $600.000 ohne Verwässerung eingenommen wurden, und nun der große Show-Auftritt mit einem Kurs von über $1. Und jetzt wird gebohrt, Bohrproben bereits im Labor, es wird weiter gebohrt, dann Gesteinsproben von der Erdoberfläche ("channel sample") für Metallurgie-Tests, Genehmigungen für künftige Arbeiten sind bereits erteilt und es wird über eine 50.000 Tonnen Großprobe ("bulk sample") gesprochen. Hinzu kommen eine exzellente Aktienkurskontrolle und verstärkte Käufe in Europa, und jetzt ist auch noch eine US-Börsennotierung in Arbeit.



TOC hatte diese Woche in Kanada ein Handelsvolumen von fast 800.000 Aktien (und Hunderttausende in Deutschland), im letzten Monat wurden in Kanada etwa 2,7 Mio. Aktien gekauft.



Sie fragen, warum es so wenig Verkäufe gab: Erstens und wichtigerweise gibt es hier keine Trader, die mit dieser Aktie spielen, weil es ein Kursanstiegsrisiko ("upside risk") gibt. Es gibt nur 28 Mio. Aktien im Markt. Bei einem Aktienkurs von $1,11 sagt mir die Tatsache, dass es keine Verkäufe gibt, dass die Insider genau wissen, was der Plan ist. Für mich als Aktionär muss ich entscheiden, ob ich ihnen glaube. Meine Antwort lautet bisher: Ja, ich glaube ihnen, solange sie weiterhin ihre Pläne umsetzen und so transparent sind. Ich kann die nächste Runde der Ergebnisse kaum erwarten, da diese die nächsten Bohrziele bestimmen werden.

Quelle: https://stockhouse.com/companies/bullboard?symbol=c.toc&postid=332 ...

Fazit & Ausblick

Auf der Diskussionsplattform CEO.ca beantwortete CEO Derek Wood schon öfters Fragen von Anlegern und erfreut sich einer hohen Beliebtheit bei Aktionären in Kanada und Deutschland – und bald wohl auch aus den USA.

Mit Tocvan dürfen wir Aktionäre auf den US-Handel umso mehr gespannt sein (als wie bei den meisten anderen Aktien), denn Aktien mit engem Float (wie Tocvan mit nur 28 Mio. Aktien) können durch die Hinzufügung des US-Marktes sprichwörtlich zur "Mangelware" werden.

Angenehmer Nebeneffekt: Ein so enger Aktien-Float schreckt Short-Attacken von Tradern ab.

Das i-Tüpfelchen: Immer mehr Aktionäre haben offenbar verstanden, dass man sich keine Sorgen um den perfekten Verkaufszeitpunkt machen braucht, denn meist kommt bei so attraktiven und günstig bewerteten Projekten der perfekte Zeitpunkt von ganz allein (und viel früher als erwartet oder erhofft): Durch die Übernahme einer großen Minengesellschaft ("major" / "senior").

In diesem Zusammenhang, siehe den Tweet hierunter:



Vollbild / Quelle

Noch nie zuvor war der "Free Cash Flow" bei Gold- und Silber-Minenunternehmen so hoch wie derzeit (also die frei zur Disposition stehenden Geldmittel, die dank eines Goldpreises weit oberhalb der Produktionskosten angehäuft wurden). Auf die Frage, wofür "Free Cash Flow" von diesen Minengesellschaften gebraucht wird, fiel auf Twitter die passende Antwort: "Für Akquisitionen natürlich" [v.a. M&A wie Übernahmen und strategische Partnerschaften]

Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Gold- und Silber-Minenunternehmen stark zu, die einen freien Cashflow angehäuft haben und nun ebenfalls Geld für Akquisitionen zur Verfügung haben (was unweigerlich den Druck und den Zugzwang im Wettstreit mit anderen Unternehmen erhöht):



Vollbild / Quelle

Der Wettstreit um neue, aussichtsreiche Gold- und Silber-Minenprojekte ist umso höher und kann zu dramatische Ausmaße beim Wettbieten führen, weil die Anzahl der neuen Gold-Entdeckungen mit mehr als 2 Mio. Unzen praktisch zum Erliegen gekommen ist (trotz hohem Goldpreis und erhöhten Explorationsbudgets):



Vollbild / Quelle

Der Goldpreis konnte seit 2018 stark aufwerten und befindet sich trotz einer mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung auf einem Preisniveau, das es vielen Gold- und Silberminen ermöglicht, hochrentabel zu arbeiten und Cashreserven anzusparen. Da dem Goldpreis in den meisten Landeswährungen nach mehrmonatiger Korrektur nun ein wichtiger technischer Ausbruch gelang, sollte ein steigender Goldpreis die Minenunternehmen dazu anspornen, Akquisitionen (v.a. Übernahmen) von aussichtsreichen Explorationsprojekten mit guten Aussichten zum schnellen und kostengünstigen Produktionsstart in minenfreundlichen und infrastrukturreichen Regionen durchzuführen:



Vollbild / Quelle

Von einem steigenden Goldpreis werden vor allem die Goldaktien überproportional stark profitieren können, wie am GDXJ Junior-Goldminenaktien-ETF ersichtlich, wo eine Verdoppelung in kurzer Zeitspanne nicht überraschen sollte:



Vollbild / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/rigZqyTQ

Eine Umfrage der Bank of America bei Fondsmanagern zeigte, dass Inflation derzeit als das größte Risiko angesehen wird, was unweigerlich dazu führt, dass Fondsmanager ihre Positionen zunehmend in Richtung Inflationsschutz diversifizieren (z.B. Goldaktien):

Vollbild / Quelle

Im Vergleich mit den offiziellen Inflationserwartungen haben Junior-Goldminenaktien (wie im GDXJ-Junior-Goldminenaktien-ETF von Van Eck abgebildet) noch deutlich an Boden gut zu machen und sollten während den nächsten Monaten einen Schub erhalten bzw. entsprechend stark aufwerten:



Vollbild / Quelle

Nach mehrmonatiger Korrektur begann der USD-Goldpreis vor kurzem mit einem neuen Aufwärtstrend, der noch viel Spielraum nach oben bietet:



Vollbild / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/WinfpIkJ

Ein zügiger Anstieg über die $2000 USD-Marke sollte nicht überraschen (die perfekten Rahmenbedingungen für gute Goldaktien, da diese typischerweise um ein Vielfaches vom Goldpreis ansteigen):



Vollbild / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/pzAcbFwi

Das Pilar Gold-Silberprojekt: Inmitten großer Goldminenprojekte



Vollversion / Die Pilar-Grundstückskarte zeigt, dass Tocvan in den letzten Monaten neben der etablierten Main Zone einen 1200 m langen Gold-Silber-Trend an der Erdoberfläche entdeckte, der nun erstmals mit Bohrungen getestet wird.



Vollversion / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La Colorada Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenbewertung: $952 Mio.) und die Santana Goldmine (Produktionsstart in Kürze) von Minera Alamos Inc. Börsenbewertung: $296 Mio.).



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.



Vollversion / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.063.829



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,11 CAD (21.05.2021)

Marktkapitalisierung: $31 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,798 EUR (24.05.2021)

Marktkapitalisierung: €23 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #42: “Beeindruckendes Tempo bei Tocvan: Während das aktuelle Bohrprogramm noch läuft, sind 44 neue Bohrlöcher und 7 Trenches bereits genehmigt worden"

Report #41: “Tocvan: Die Ruhe vor dem Sturm durch immer mehr stark mineralisierte Bohrlöcher, deshalb spricht der CEO von ‘‘großem Potential‘‘ kurz vor Eintreffen erster Bohrergebnisse"

Report #40: “Tocvan: Die Tiefenbohrungen laufen bereits"

Report #39: “Tocvan legt positive Gewinnungsraten für das Vorzeigeprojekt Pilar vor"

Report #38: “Tocvan: Grandiose News mit Sprengkraft"

Report #37: “Tocvan enthüllt Verhandlungen mit mehreren Firmen über den Abbau einer 50.000 Tonnen Grossprobe"

Report #36: “Tocvan: Riesiges Bohrprogramm mit mindestens 4000 m startet morgen"

Report #35: “Tocvan: Hochgradige Neuentdeckungen mit bis zu 19,9 g⁄t Gold und 735 g⁄t Silber"

Report #34: “Tocvan: Attraktive Nachkauf-Gelegenheit mit Start von mehreren Bohrprogrammen"

Report #33: “Tocvan entdeckt mehrere neue grosse Adersysteme mit beachtlichen Längen und Breiten"

Report #32: “Tocvan: Begeisterung über neu entdeckte Bohrziele für das in Kürze bevorstehende 3000 m grosse Bohrprogramm"

Report #31: “Tocvan: Auf zu neuen Höhen!"

Report #30: “Tocvan: Gold-Silber-Neuentdeckungen beflügeln die Aktie"

Report #29: “Tocvan: Korrektur als Chance nutzen"

Report #28: “Tocvan gelingt der Durchbruch in Mexiko"

Report #27: “Tocvan: Phase-2 wird gezündet"

Report #26: “Tocvans (TOC.C) Step-out-Bohrlöcher beim mexikanischen Grundstück indizieren eine größere Goldzone"

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Tocvan bezahlt Ellis Martin für die Aufnahme als "Client" in seinen Veröffentlichungen. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.