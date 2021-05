Beim Tübingischen Impfstoffhersteller CureVac laufen derzeit die Vorbereitungen auf den Startschuss auf vollen Touren. Denn das Unternehmen rechnet in Kürze mit der Zulassung seines Impfstoffs CVnCoV durch die Europäische Arzneimittelagentur. Die entscheidende Phase-III-Studie läuft unter Hochdruck und die Ergebnisse werden quasi umgehend an die Behörde weitergeleitet. Gleichzeitig baut CureVac seine Produktionskapazitäten aus, um im Erfolgsfall sofort liefern zu können.

Der Aktienkurs präsentierte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls voller Vorfreude. Denn nach dem Tief am 12. Mai bei nur noch 93,96 US-Dollar schoss die Aktie regelreicht nach oben. So lief der Kurs gestern in der Spitze bis 117,98 USD. Das bedeutete ein Plus von 25,6% in nur zwölf Tagen! Damit steht die Aktie nun unmittelbar vor dem Anstieg auf ein neues Sechs-Monats-Hoch!

Fazit: Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen. Ob CureVac für Anleger ein gutes Investment ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Angesichts der hochspannenden Situation haben wir mögliche Szenarien in unserer großen CureVac-Analyse skizziert. Die Ergebnisse können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.