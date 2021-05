Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei PLUG POWER-Aktionären zu sehen. Denn der Kurs wird satte rund drei Prozent heruntergeprügelt. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 22,60 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Schließlich genügt ein Anstieg von rund zehn Prozent für ein neues Monatshoch. Diese finale Hürde liegt bei 24,85 EUR. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag bestätigt.

Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.