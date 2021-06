Großes Update! Halo Collective: Der 200 Mio. Dollar-Plan - King of Cannabis

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) visiert die 200 Mio.-USD-Umsatzmarke an! Alles hängt aber an der GACP-Zertifizierung des Anbaus, die nun in greifbare Nähe zu rücken scheint.

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) visiert die 200 Mio.-USD-Umsatzmarke an! Alles hängt aber an der GACP-Zertifizierung des Anbaus, die nun in greifbare Nähe zu rücken scheint. Dieser Umstand könnte tatsächlich schon heute Dienstag nach dem Feiertag eine lang anhaltende Rallye auslösen.

Zuletzt gab Halo Collective (WKN: A2QNDZ) bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. ( “Bophelo) Lesothos Premierminister, den ehrenwerten Dr. Moeketse Majoro, und sechs seiner Kabinettsminister, zu einer Anlagenbesichtigung, begrüßten konnte. Zugleich wurde bekannt, dass das Gebiet Mafeteng zur ersten Sonderwirtschaftszone (“SWZ”) in Lesotho und zur ersten der Welt erklärt, in der medizinisches Cannabis enthalten ist. Bophelo ist derzeit das einzige Unternehmen, das vollständig in der SWZ tätig ist und das erste Cannabisunternehmen der Welt, das Teil einer SWZ ist. Bophelo ist mit hunderten von lokalen Mitarbeitern zu einem der größeren Arbeitgeber in Lesotho geworden (Link).

Anmerkung: In Sonderwirtschaftszonen gibt es in der Regel Erleichterungen betreffend das Zoll- und Steuerrecht. Mit diesem “Trick” der Schaffung einer Sonderwirtschaftszone konnten zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate zahlreiche Investitionen aus dem Ausland anziehen und scheint es Kuba mit dem Industriehafen Mariel auch zu gelingen, 120 Seemeilen vor der Küste Floridas einen internationalen Handelshafen etablieren zu können – trotz des US.Embargos! In einer SWZ wird vieles möglich!

Nun informiert man die Aktionäre über die Vergangenheit, den Status Quo und die nahe und fernere Zukunft von Bophelo:

Bophelo Biosciences zieht Premium DNA Genetics Cannabis im California-Style mit GACP auf dem Weg

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) gibt bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. (“Bophelo”) mit OG DNA Genetics Inc. (“DNA Genetics” oder “DNA”) zusammenarbeitet, um in Lesotho Premium-Cannabis nach kalifornischer Art anzubauen. Bopehlo betreibt ein 200 Hektar großes Cannabisanbaugebiet in der Nähe von Mafeteng, der ersten Sonderwirtschaftszone (“SEZ”) in Lesotho, Afrika. DNA Genetics ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Cannabissamen, deren Stämme konstant hohe Cannabinoid- und Terpenkonzentrationen enthalten. Bophelo und DNA haben einen Saatgutkaufvertrag abgeschlossen, der Bophelo die exklusiven Rechte zur Entwicklung neuer und bestehender DNA-Cannabissorten in Lesotho für den weltweiten Export einräumt.

Bophelo beendete die Sommerernte mit mehr als 400.000 Gramm verkaufbarer Cannabisblüten. Trotz schwieriger Wachstumsbedingungen und aufgrund von acht Wochen ungewöhnlichen Wetters wurden starke Ergebnisse mit acht Sorten erzielt, die über 20% THC aufwiesen. Dies ist im Einklang mit dem hochwertigsten sonnengewachsenen Cannabis aus Oregon und Kalifornien. Aktuelle Testergebnisse aus einem ISO-zertifizierten Labor sind nachstehend aufgeführt:

Sortenname THC A% OG DNA Holy Grail 28,2 Blue Berry Haze 23,2 Mother Load Kush 22,9 OG DNA Chocolope 22,7 Sugar Punch 21,9 Kolossus 21.0 Afghani Fields 20.7 Madchem 20,2

Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Qualität dar, da 20% und mehr in den meisten medizinischen Märkten der gewünschte Standard sind. Sorten über 25% gelten als die höchste Qualität für natürliches und in der Sonne angebautes Cannabis. Zusätzliche Sorten warten auf Testergebnisse mit der Erwartung, dass noch mehr über 20% THC enthalten werden. Jede dieser Sorten wurde als “Produktionsorte” ausgewählt und wird ab Oktober einen großen Teil der Frühjahrspflanzung ausmachen. Dieses qualitativ hochwertige Cannabis wird voraussichtlich zu einem Premiumpreis verkauft werden können.

Das Cannabis, das wir anbauen, ist erstklassiges Cannabis aus der Sonne. Unsere Produktionskosten gehören zu den niedrigsten der Welt, und unsere Qualität gehört zu den höchsten, wie unabhängige Labortestergebnisse zeigen. KIRAN SIDHU, CEO HALO COLLECTIVE (WKN: A2QNDZ)

Im Zuge der notwendigen Maßnahmen für die GACP-Zertifizierung, die den Export nach Europa ermöglicht, wurde(n)…

… der äußere, 1,6 km lange, Zaun fertiggestellt und man beginnt nun mit den Arbeiten am inneren Zaun, der bis bis Juni fertiggestellt sein soll;

… das hochmoderne Sicherheitssystem und die Unternehmenszentrale bereits fertiggestellt;

… die Arbeiten an den Wasch- bzw. Umkleideräumen und den sanitären Anlagen weiter vorangetrieben, wobei die Dachinstallation und die Innenausbauarbeiten voraussichtlich innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein werden.

Trotz zahlreicher Verzögerungen, die hauptsächlich auf Covid-19 zurückzuführen sind, wird erwartet, dass der erste Container mit Gewächshaus-Teilen nun pünktlich Ende Juni in Südafrika eintreffen wird. Ende Juli und Anfang August wird das Fundament betoniert, um danach hierauf das Gewächshaus zu errichten und dann ab Oktober mit dem Pflanzen von Cannabis in diesem ersten Gewächshaus zu beginnen. Sobald sich dieser Prototyp als erfolgreich erwiesen hat, plant Bophelo, bis Mitte 2023 insgesamt 15 Acre Cravo-Gewächshäuser zu errichten, mit denen jährlich bis zu 48 Millionen Gramm Cannabis-Blüten produziert werden können. Dies wird voraussichtlich einer der größten Cannabis-Gewächshauskomplexe der Welt sein.

Covid hatte einen erheblichen Einfluß auf die Fähigkeit von Bophelo, im Jahr 2021 zu expandieren. Wir haben das Team aufgebaut und sind trotz der Herausforderungen gewachsen und haben einige wertvolle Lektionen gelernt. Wir haben einige Wochen Verspätung bei der GACP-Zertifizierung, wollen aber im Juli zertifiziert werden. ANDREAS MET, GESCHÄFTSFÜHRER VON BOPHELO UND MITBEGRÜNDER VON HALO COLLECTIVE (WKN: A2QNDZ)

NEWS-FAZIT:

Ja, das hat man sich einfacher vorgestellt, und ehrlich gesagt ich auch! In Afrika gehen die Uhren doch ein wenig anders und alles gestaltet sich etwas langwieriger als geplant. Aber die Halo-Mannschaft hat nicht aufgegeben und allen Umständen zum Trotz (Covid, Versorgungssituation) immer weiter gearbeitet. Andreas Met, der Mitbegründer von Halo, hat seinen Lebensmittelpunkt vom lauschigen Oregon ins unberührte Lesotho verlegt. Für Ihn ist diese Aufgabe, wie mir scheint, keine Bürde, sondern eine Berufung. Das kann man auch an seinen sozialen Aktivitäten ablesen, die er in Afrika vollführt:

Nun aber scheint sich der Erfolg langsam einzustellen. Mit DNA Genetics hat man exakt den richtigen Partner auserkoren, denn die Cannabis-Versuchssorten scheinen, gemessen am THC-Gehalt, prächtig zu gedeihen, wie man es sonst nur aus dem sonnigen Kalifornien gewohnt ist.

In den nächsten zwei Jahren sollen insgesamt 15 ein Acre große Gewächshäuser errichtet werden, das erste schon im Sommer, die 48 Millionen Gramm Premium-Cannabisblüten Ertrag abwerfen sollen. Multipliziert mit einem Exportpreis von 4 Dollar pro Gramm kommt man so fast auf 200 Mio. Dollar an Umsätzen. Das ist nur eine Theorie, solange man nicht über die für den Export notwendige GACP-Zertifizierung verfügt. Das Update bescheinigt nun, dass man sich auch in diesem Punkt dem Ziel annähert, langsamer als erhofft, aber gemessen an den Umständen doch beeindruckend beharrlich.

Glauben Sie wie ich an die Fähigkeit von Andreas Met und seinem Team, einen der größten Gewächshauskomplexe zu errichten, in dem GCAP-zertifiziert hochwertigstes Cannabis zum wohl günstigsten Preis weltweit erzeugt werden kann, dann ist es an der Zeit, ein Investment in Halo Collective (WKN: A2QNDZ) ernsthaft zu erwägen. MEINUNG AUTOR

Anmerkung: In einem alten Hühnerstall begann die Geschichte von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) in Oregon und heute ist man in diesem Bundesstaat einer der Großen! Mit dieser Erfahrung im Gepäck, einen Cannabisanbau von der Pike auf hochzuziehen, ist man für diese reizvolle Aufgabe mehr als nur gerüstet!

HALO COLLECTIVE INC.*

Hier offeriert sich eine gigantische Chance für den Anleger, denn Halo Collective (WKN: A2QNDZ) hat in meinen Augen zweifellos das größte Potential im gesamten „Cannabis-Kosmos“! Derzeit erzielt das Unternehmen Quartalsumsätze von ca. 10 Mio. USD und übertraf damit die eigene Umsatzprognose um rund 1 Mio. USD.

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2021 einen Rekordumsatz von 9,9 Mio. USD, was einer Steigerung von 123% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies beinhaltete den Verkauf von über 5,2 Millionen Gramm Cannabisprodukten hauptsächlich an Shops in Oregon und Kalifornien, was einer Steigerung von 253% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das organische Umsatzwachstum betrug 62%, das höchste organische Wachstum in der Unternehmensgeschichte.

Das Unternehmen meldete außerdem einen Bruttogewinn von über 2,0 Mio. USD, was einem Anstieg von über 2,1 Mio. USD für das erste Quartal 2021 entspricht.

Der bereinigte Bruttogewinn betrug 2,2 Mio. USD (gegenüber 117.000 USD in „Q1 2020“).

Für 2021 hat man sich das Ziel für 75 Mio. USD gesteckt. Das ist ambitioniert, aber durchaus realisierbar. Damit dies gelingt, hat man zahlreiche Eisen im Feuer:

Bophelo – größter genehmigter Cannabis Anbau der Welt,

Bar-X – größte Cannabisfarm Kaliforniens,

Canmart – Cannabisimport und Handelslizenz UK,

Flowershop – VIP-Cannabismarke, und

drei Hollywood-Dispensaries!

BOPHELO, DER GRÖSSTE GENEHMIGTE CANNABISANBAU DER WEL

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) besitzt über seine 100%-Tochter Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. den größten genehmigten Cannabisanbau der Welt. Über 200 Hektar stehen dem Unternehmen zur Verfügung.

Mit über 200 Tagen Sonnenschein pro Jahr können in Lesotho bis zu drei volle Vegetationsperioden pro Jahr ausgenutzt werden. Die Phase-1-Erweiterung hat bereits begonnen und wird wie geplant einen 1,1 Hektar großen Bau mit vier Reifenhäusern und einem Cravo-Gewächshaus umfassen. Der Ausbau wird voraussichtlich vor dem Ende des südafrikanischen Winters (mitteleuropäischer Sommer) abgeschlossen sein.

Unsere Vision ist es, Halo zu einem der weltweit größten Züchter und Exporteure von medizinischem Cannabis zu machen. Die Akquisition von Bophelo wird uns fest auf diesen Weg bringen. […] Unser Ziel ist es, Mafeteng in ein globales “Powerhouse” des Cannabisanbaus zu verwandeln. KIRAN SIDHU – CEO HALO COLLECTIVE (WKN: A2QNDZ)

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) rechnet 2021 mit Exportverkäufen an europäische, israelische oder australische Interessenten.

BAR-X FARM, DIE GRÖSSTE CANNABISFARM KALIFORNIEN

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) und sein Partner Green Matter Holding wollen gemeinsam die erst kürzlich erworbene und 1.600 Acre (ca. 650 Hektar) umfassende Bar-X Farm in Kalifornien mit Cannabis bestellen. Die notwendigen Lizenzen wurden beantragt und mit Vorarbeiten wurde begonnen. Ein kritischer Punkt in Kalifornien ist immer die Suche nach Wasser (das für die Bewässerung der Cannabisplantage notwendig sein wird). – Hier war man mehr als nur erfolgreich: Die frisch gebohrte Wasserwelle liefert 4.500 Liter pro Minute!!!

CANMART – CANNABIS IMPORT UND HANDELSLIZENZ UK

Durch die vollzogene Übernahme von Canmart Ltd. will sich Halo Collective (WKN: A2QNDZ) den Zugang zum aufkeimenden aber dennoch noch stark regulierten Cannabismarkt im Vereinigten Königreich sichern. Canmart hat schon zahlreiche gültige Lizenzen und betreibt ein lizenziertes 25.000 Quadratfuß (über 2.300 qm) großes Logistiklager im Südosten von England. Canmart verfügt bereits über von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency erteilten Großhandels- und Sonderlizenzen.

FLOWERSHOP: VIP-CANNABISMARKE

Im vierten Quartal 2020 schloss Halo Collective (WKN: A2QNDZ) eine mit Spannung erwartete Partnerschaft mit FlowerShop*, einer konzeptionellen Wellnessmarke, ab und zusammen mit dem Partner und Schlüsselmitglied G-Eazy, einem amerikanischen Rapper und Produzenten aus Oakland, Kalifornien, geht man nun mit Flowershop in den Verkauf!

Der kürzlich gestartete Onlineverkauf, der nur auf die Bay-Area bei Los Angeles beschränkt war, erwies sich als voller Erfolg. Binnen weniger Stunden waren die 1.200 Produkte ausverkauft.

Aktuelles Photo: G-Eazy + Halo Labs-CEO Kiran Sidhu

Gerald Gillum aka G-Eazy wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) produziert.

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 20 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

Ich habe die Kraft der Pflanze aus erster Hand gesehen, als ich sah, wie Cannabis das Leben meiner Mutter auf sehr positive Weise veränderte. Ich war sofort von FlowerShop und seiner Mission, Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen, angezogen und wusste sofort, dass ich eine aktive Rolle als Partner übernehmen wollte. GERALD GILLUM AKA G-EAZY

DREI HOLLYWOOD-DISPENSARIES

“Dispensaries” werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Gleich drei Highend-Geschäfte mit angeschlossenem Lieferservice möchte Halo Collective (WKN: A2QNDZ) noch in diesem Jahr eröffnen.

BESTEHENDES BUSINESS OREGON, KALIFORNIEN UND NEVADA

Das derzeitige Umsatzvolumen (Q1 2021 9.9 Mio. USD) von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) wird aus dem Stammgeschäft in Oregon und auch in Kalifornien generiert.

FAZIT:

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Collective (WKN: A2QNDZ) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen, und so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte. Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie Halo-CEO Kiran Sidhu und seinem Team das Vertrauen schenken wollen, dass sie ihre Vision, ein Unternehmen zu formen, das in absehbarer Zeit unter der Ausschöpfung aller Möglichkeiten vielleicht sogar über 1 Milliarde CAD (800 Mio. USD) Umsatz generieren könnte, umsetzen können.

Den Originalbericht finden Sie HIER.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

