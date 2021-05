Mit einem Plus von 0,5 Prozent ging der DAX am vergangenen Freitag ins Pfingstwochenende. Grund für diesen Tagesgewinn könnten gute Konjunkturdaten gewesen sein. So wurde am vergangenen Freitag unter anderem bekannt, dass der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone im Mai nach vorläufigen Daten bei 62,8 Punkten notiert. Das Bemerkenswerte daran: Der an der Börse vielbeachtete Frühindikator steht nun schon den elften Monat in Folge über 50 Punkten, was auf wirtschaftliches Wachstum schließen lässt. Hinzu kommt, dass der Index am Freitag die Erwartungen leicht übertraf – Analysten hatten im Konsens nur mit 62,5 Zählern gerechnet.

Zinssorgen nehmen zu