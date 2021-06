Virgin Galactic startet durch, HeidelbergCement verkauft US-Geschäft und Aigis Banca kollabiert - BÖRSE TO GO

Virgin Galactic absolviert einen erfolgreichen Raumflug und Richard Branson feiert sein Comeback. Aktien erleben Short-Squeeze am Montag. HeidelbergCement verkauft sein Geschäft im Westen der USA. Martin Marietta Materials bietet 2,3 Mrd. US-Dollar …

Virgin Galactic absolviert einen erfolgreichen Raumflug und Richard Branson feiert sein Comeback. Aktien erleben Short-Squeeze am Montag. HeidelbergCement verkauft sein Geschäft im Westen der USA. Martin Marietta Materials bietet 2,3 Mrd. US-Dollar in bar. Aigis Banca kollabiert am Wochenende unter dem Greensill-Skandal. Bank von Italien ordnet Schließung der Bank an.Asien startet heute früh mit hohen Gewinnen durch. Die stärksten Käufe verzeichnete der chinesische Aktienmarkt, dicht gefolgt von der deutlichen Erholung in Taiwan. Tokio, Seoul und auch ...