Die größte Sorge der Wall Street ist derzeit eindeutig das Thema Inflation - und die dann notwendige Reaktion der Fed und anderer Notenbanken, sprich das Zurückdrehen der ultralaxen Geldpolitik

Die größte Sorge der Wall Street ist derzeit eindeutig das Thema Inflation - und die dann notwendige Reaktion der Fed und anderer Notenbanken, sprich das Zurückdrehen der ultralaxen Geldpolitik. Gestern unter den dünnsten Umsätzen des bisherigen Jahres dann die Rally an der Wall Street, weil China die explodierenden Rohstoff-Kosten in den Griff bekommen will - und daher die Sorgen vor einer immer stärkeren Inflation deutlich dämpfte. Das sorgte gestern für einen Rückgang der Renditen für US-Staatsanleihen - und das wiederum half besonders den Tech-Aktien im Nasdaq, die fast 2% zulegen konnten. Geht die Rally heute weiter? Hat China wirklich noch den Zugriff auf die Rohstoff-Preise?

Hinweis aus Video zu Artikel: Bitcoin: Krypto-Crash – ein Fall für die Finanzmathematik? https://finanzmarktwelt.de/bitcoin-krypto-crash-ein-fall-fuer-die-fina ...

Das Video "Inflation: China hilft Wall Street!" sehen Sie hier..