FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagvormittag zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2260 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2212 Dollar festgesetzt.

Rückenwind erhielt der Euro von der guten Stimmung an den Aktienmärkten. In Deutschland stieg der Aktienindex Dax auf ein Rekordhoch. Der US-Dollar stand unter Druck, da er als Weltreservewährung eher in schwächeren Marktphasen gesucht wird.