Nvidia: Wachstum ungebrochen!?

Nvidia dürfte den Wachstumskurs weiter fortsetzen. Das sind die Gründe, warum der Grafikkarten-Entwickler zum billionenschweren Tech-Giganten aufsteigen könnte.

Doch für diese Entwicklung ist nicht nur die hohe Nachfrage aus dem Gaming-Bereich und der generell hohe Bedarf nach Notebooks und PCs in Zeiten von Lockdowns und Home Office verantwortlich. Auch bei den Minern von Krypto-Währungen wie dem Bitcoin und Ether sind schnelle Grafikkarten heiß begehrt .

In der Corona-Krise verbringen die Menschen wieder mehr Zeit zu Hause und vertreiben sich diese auch verstärkt mit dem Spielen von PC-Games. Das sorgt für reißenden Absatz nach den Grafikkarten und -chips von Nvidia (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040), die schon seit Monaten schlecht verfügbar und teilweise extrem überteuert sind.

Hinzu kommt die allgemeine Chip-Knappheit, weil Auftragsfertiger wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) kaum noch in der Lage sind, die extreme Chip-Nachfrage aus den unterschiedlichsten Branchen zu bedienen. Was für viele Gamer ärgerlich ist, die immer tiefer in die Taschen greifen oder monatelange Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen, sorgt bei Nvidia für glänzende Geschäfte.

Die Wachstumsdynamik dürfte nicht nachlassen

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020/2021 (per Ende Januar 2021) verzeichnete der US-Konzern einen Rekordumsatz von 16,7 Mrd. US-Dollar, was auf Jahressicht ein Plus von 53 Prozent bedeutete. Der Nettogewinn legte gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf 4,3 Mrd. US-Dollar zu.

Viele Nvidia-Aktionäre fragen sich jetzt, ob das hohe Wachstumstempo beibehalten werden kann und erwarten deshalb mit Spannung die Zahlen zum ersten Quartal 2021/2022, die am Mittwoch, den 26. Mai 2021, nach US-Börsenschluss veröffentlich werden.

Gewinnsprung erwartet

Analysten rechnen für das erste Geschäftsquartal (per Ende April 2021) mit einem Umsatz von im Schnitt 5,4 Mrd. US-Dollar, nach 3,1 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal (Nvidia-Prognose: 5,3 Mrd. US-Dollar, plus oder minus zwei Prozent). Der Gewinn je Aktie wird auf im Mittel 3,27 US-Dollar geschätzt, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,80 US-Dollar) einen Sprung um 82 Prozent bedeuten würde.

Kursgewinn: plus 43 Prozent pro Jahr

Kann Nvidia die hohen Erwartungen wieder einmal erfüllen, dürfte sich die Kurs-Rallye an der Börse weiter fortsetzen. Die im S&P 500 und im Nasdaq 100 notierte Aktie gehörte in den vergangenen Jahren zu den Überfliegern im Technologiebereich. Auf Zehnjahressicht legte der Kurs um durchschnittlich 43 Prozent pro Jahr zu, wobei zuletzt im April 2021 ein neues Rekordhoch bei 541 Euro markiert wurde (aktuell: 495 Euro).

Geplanter Aktien-Split sorgt für weitere Kursfantasie

Für weitere Kursfantasie sorgt dabei auch ein Mitte Mai verkündeter, geplanter Aktien-Split. So sollen Anleger am 20. Juli 2021 für jede Alt-Aktie vier neue erhalten, womit sich der Kurs entsprechend vierteln würde.

Stimmen die Aktionäre dem Vorschlag auf der für den Juni geplanten Hauptversammlung zu, würde das die Aktie optisch vergünstigen. Gut möglich ist dann, dass die Papiere für viele Privatanleger wieder attraktiver werden, was der Aktie weiteren Auftrieb bescheren könnte.

Aufstieg in den Kreis der Billionen-Dollar-Schwergewichte?

Nvidia zählt mit einem Börsenwert von über 380 Mrd. US-Dollar schon jetzt zu einem der Schwergewichte im Technologiebereich. Wegen des starken Geschäftswachstums auch in Bereichen wie Rechenzentren, Künstlicher Intelligenz oder dem autonomen Fahren dürfte der Aktienkurs auch mittel- und langfristig überdurchschnittlich stark steigen. Die Chancen stehen deshalb gut, dass sich Nvidia schon in wenigen Jahren in den Kreis der mehr als einer Billion-US-Dollar schweren Tech-Giganten einreihen wird.

Anleger, die mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends bei der Nvidia-Aktie rechnen, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA6AZY / ISIN: DE000MA6AZY7) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren.

Bildquelle: Pressefoto NVIDIA

