Die Korrektur im Cannabis-Sektor zieht sich. Während ein Teil der Cannabis-Werte aber bereits erste hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung zeigt, musste die Aktie von Aurora Cannabis mit dem Verlust der eminent wichti

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 29.04. hat sich das Chartbild noch einmal eingetrübt. Damals hieß es unter anderem „[…] Immerhin gelang es Aurora Cannabis, einen signifikanten Bruch der 10,0 CAD zu verhindern. Temporär wurde es diesbezüglich zwar brenzlig, doch die Aktie verstand es, noch einmal den „Kopf aus der Schlinge“ zu ziehen und stattdessen eine Erholung zu starten. Noch ist diese Erholung allerdings mit Vorsicht zu genießen. Damit sie an Relevanz gewinnt, muss es für die Aktie über die 12,8 CAD gehen. Dagegen würde ein signifikanter Bruch der 10,0 CAD eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.“

Was damals noch gelang, scheiterte dann kürzlich doch noch. Die Unterstützung von 10 CAD musste aufgegeben werden. Es entwickelte sich veritable Abwärtsdynamik, die die Aktie noch einmal in Richtung 8,0 CAD führte. Selbst ein Anlaufen des markanten 52-Wochen-Tiefs bei 5,0 CAD schien in dieser Phase möglich zu sein. Insofern war es eminent wichtig, dass die Aktie im Bereich von 8,0 CAD (zumindest vorerst) zum Stehen kam und eine erste Gegenbewegung initiieren konnte. Ob der Drops (ein möglicher Test der 5 CAD) damit allerdings gelutscht ist, bleibt noch abzuwarten.

Vor kurzem hatte Aurora Cannabis die Gelegenheit, das Vertrauen von Anlegern und Investoren zurückzugewinnen. Der Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse wurde mit Spannung entgegengesehen. Auf die Zahlen gehen wir detailliert in unserer anstehenden E-Mail-Ausgabe ein, doch um es an dieser Stelle kurz vorwegzunehmen: Aurora Cannabis blieb einmal mehr hinter den Erwartungen der Marktakteure zurück.

Kurzum. Nach dem Tief bei 8,0 CAD hat sich die Aktie bis auf 9,0 CAD wieder nach oben gekämpft. Diese Erholung ist aus charttechnischer Sicht zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, doch noch handelt es sich hierbei um den sprichwörtlichen Sturm im Wasserglas. Erst die Rückeroberung der 10,0 CAD würde dem Versuch Relevanz verleihen. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte es für Aurora Cannabis noch einmal unter die 8,0 CAD gehen.