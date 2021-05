Das ist mal ein Paukenschlag zum Wochenstart! Die fortschreitende Impfkampagne und die sinkenden Inzidenzien scheinen auch den Deutschen Aktienindex zu beflügeln. So schießt der Dax heute Morgen direkt nach der Eröffnung auf neue All-Zeit-Hochs und überbietet damit die Marke vom vergangenen Dienstag. Denn heute vor einer Woche war der Index bis 15.538 Zähler gelaufen. Heute notiert der Index nun noch einmal rund 20 Punkte höher!

Wichtig für den weiteren Verlauf wird nun sein, dass der Index dieses Niveau auch bis zum Handelsende erfolgreich verteidigen kann. Denn genau daran scheiterte der Dax vor Wochenfrist. Gelingt dies, käme es zu neuen charttechnischen Kaufsignalen.

Unter dem Strich sieht es also ganz danach aus, als ob die bevorstehenden Lockerungen den Kursen den dringend benötigten Anschub geben. Gleichzeitig gibt die aktuelle Entwicklung einen Vorgeschmack auf das, was uns nach dem Lockdown erwarten könnte.

