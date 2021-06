Kann sich die Deutsche Telekom-Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen machen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 17.5.21 bei 17,36 Euro ein neues 12-Monatshoch erreicht hatte, setzte die Nachricht über die Aufstockung des Anteils an T-Mobile US den Aktienkurs deutlich unter Druck. Am 19.5.21 fand die Korrektur im Bereich von 16,50 Euro ein Ende und die Aktie konnte nach einer erfolgreichen Kapitalmarktveranstaltung wieder die Marke von 17 Euro zurückgewinnen.

Wenn die von der absoluten Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 25 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfohlene T-Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung fortsetzen kann, um sich der Marke von 18 Euro anzunähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.