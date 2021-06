Gewinnerwartungen gefährdet

Der Dienstleistungssektor profitiert von zunehmenden Lockerungen, in der Industrie machen sich wiederum Lieferengpässe und Preissteigerungen bemerkbar.

Mit dem Schwächeln des Markit-Einkaufsmanagerindex (62,7 Punkte gegenüber 67,6 Punkten im April) ist für Deutschland eine vorerst etwas nachlassende, aber immer noch sehr hohe Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe zu erwarten.

Anstieg der Einkaufspreise

Die befragten Unternehmen berichteten über eine anhaltend hohe Nachfrage, allerdings auch über erneut zunehmende Lieferengpässe, die in immer mehr Unternehmen zu erzwungenen Produktionsdrosselungen führen. Analysten betonen auch, dass sich die Einkaufspreise im Mai so stark verteuerten , wie es in der 25-jährigen Umfragegeschichte in der Industrie noch nie der Fall war.