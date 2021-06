Sachverstand statt Stimmungsaufheller

Was tun Anleger, die verstanden haben, dass sie auf dem Tages- und Festgeldkonto inflationsbereinigt Geld verlieren?

Es mag ja sein, dass bestimmte Medikamente zu mehr Wohlbefinden beitragen und einige Anleger angesichts schwankender Märkte oder Inflationsängste darauf zurückgreifen. Allerdings ist in der Finanzallokation klarer Sachverstand sicher von Vorteil. Was tun also Anleger, die verstanden haben, dass sie auf dem Tages- und Festgeldkonto inflationsbereinigt Geld verlieren, dennoch aber die Risiken der Direktanlage in Aktien scheuen? Ganz einfach: Sie entscheiden sich für Teilschutzprodukte.

Discount-Zertifikate waren 1995 eine Sensation mit der Entwicklung von Finanzprodukten für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Seitdem haben sie sich im Einsatz bewährt und gehören zu den beliebtesten Anlageprodukten unter den strukturierten Wertpapieren. Sie gehören längst zu den Klassikern, die gerne ihren Einsatz in leicht schwankenden Marktphasen finden.