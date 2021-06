WI Global Challenges Index-Fonds erreicht Anlagevolumen von über 400 Millionen Euro: Transparenz, Nachhaltigkeit und Performance

Der WI Global Challenges Index-Fonds von Warburg Invest überschreitet die 400-Millionen-Euro-Marke. Im Interview mit FondsDISCOUNT.de berichtet Fondsmanager Jens Pludra, warum der Fonds insbesondere bei Privatanlegern so beliebt ist.

Herr Pludra, herzlichen Glückwunsch – der WI Global Challenges Index-Fonds (ISIN: DE000A1T7561) hat im April ein Anlagevolumen von mehr als 400 Millionen Euro erreicht! Die Mittelzuflüsse in der Privatanlegertranche sind besonders hoch. Was macht den Fonds bei Anlegern so beliebt?