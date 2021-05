Nel ASA-Anleger kommen derzeit einfach nicht zur Ruhe! Sah es in der vergangenen Woche danach aus, als könne sich die Aktie stabilisieren und zurückfinden zu alter Stärke, werden die Aktionäre heute kalt erwischt. Denn wie soeben bekannt hat ein Großkunde einen schon sicher geglaubten Auftrag entzogen.

Der spanische Energieversorger Iberdrola macht einen Rückzieher! Nachdem beide Unternehmen vor rund sechs Monaten eine weitreichende Zusammenarbeit für den Bau von Wasserstoffanlagen angekündigt hatten, vergibt Iberdrola den Auftrag für die Lieferung der Elektrolyseure jetzt lieber an das amerikanische Unternehmen Cummins.

Die Nel ASA-Aktie befindet sich seit dieser Meldung regelrecht in Schockstarre. So verliert der Kurs im heutigen Vormittagshandel massiv an Boden und notiert derzeit rund 0,17 Euro leichter. Das entspricht einem Minus von fast zehn Prozent. Mit dem aktuellen Kurs von 1,64 Euro notiert die allerdings allerdings immer noch über dem Sechs-Monats-Tief vom 14. Mai.

Fazit: Nel ASA muss den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Angesichts der aktuellen Turbulenzen bei den Wasserstoff-Aktien haben wir die gesamte Branche auf den Prüfstand gestellt. Die Favoriten aus diesem Sektor haben wir in einer Sonderstudie für Sie zusammengestellt, die Sie angesichts des Nel ASA Absturzes heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.