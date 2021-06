Elon Musk und der Bitcoin-Crash

In kurzer Zeit hat sich der Bitcoin-Wert halbiert. Schnell hat er einen Teil der Verluste aber wieder wettgemacht. Welche Rolle spielt Tesla-Boss Elon Musk? Was ist von der Berg-und-Talfahrt zu halten? Und welchen Einfluss hat der Bitcoin auf die Aktienbörsen? Darüber spreche ich mit Bianca Thomas in dieser neuen Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“.

