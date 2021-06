Märkte am Dienstag: DAX muss nach Rekordhoch einige Gewinne wieder abgeben – Vonovia will Deutsche Wohnen übernehmen

Der DAX markierte am Dienstag ein neues Allzeithoch. Für Kursauftrieb sorgte zeitweise die geplante Milliardenübernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia.

Der DAX kletterte am Dienstag zeitweise auf einen neuen Rekordstand bei 15.568 Punkten. Allerdings musste das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Folge einige Gewinne abgeben. Letztlich schloss der Index leicht im Plus mit 0,2 Prozent bei 15.465 Punkten.

Aus den USA kamen zunächst positive Vorgaben, da die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit Kursgewinnen in den Handel starteten. Allerdings rutschten die Indizes bereits am Vormittag wieder in die Verlustzone.

Vonovia: Milliarden-Übernahme von Deutsche Wohnen geplant

Der mit Abstand stärkste DAX-Gewinner war die Deutsche-Wohnen-Aktie (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6), die um zwischenzeitlich über 16 Prozent zulegte.

Für das Kursfeuerwerk sorgte die Mitteilung von Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) vom Montagabend, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 18 Mrd. Euro oder 53,03 Euro Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie abzugeben. Das würde einer Prämie von knapp 18 Prozent auf den Schlusskurs der vom Freitag und von 25 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs entsprechen.

Beide Immobilien-Unternehmen unterzeichneten der Mitteilung zufolge eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss. Viele Anleger halten den Übernahmepreis offenbar für zu hoch, weshalb die Vonovia-Aktie am Dienstag um zwischenzeitlich über vier Prozent nachgab.

Nvidia: Wachstum ungebrochen?

Bei den ausländischen Titeln stand unter anderem die Aktie von Nvidia (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040) im Fokus. Der US-Konzern profitierte im vergangenen Jahr von der boomenden Nachfrage nach Grafikkarten und -chips.

Mit Spannung werden die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2021/2022 erwartet, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss präsentiert werden. Geht es nach den Einschätzungen der Analysten, dürfte sich die hohe Wachstumsdynamik weiter fortgesetzt haben.

DAX long DAX short WKN VP9Z6F VP4MXE Basispreis (Strike) 11.544,85 18.848,14 Knock-out-Barriere 11.650,00 18.690,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 3,93 4,60 Kurs (25.05.2021 16:00) 39,27 € 33,83 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs legte am Dienstagabend zu (+0,2 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,2237 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Dienstagabend seitwärts. Zuletzt notierte WTI mit 66,03 US-Dollar je Barrel in der Gewinnzone (+0,1 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 68,50 US-Dollar je Barrel und damit auf dem Niveau des Vortages.

Der Goldpreis gewann hinzu und notierte bei 1.892,09 US-Dollar je Unze (+0,6 Prozent).

Wall Street: Indizes rutschen ins Minus

Nach einem positiven Handelsauftakt an der New Yorker Wall Street rutschten die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 in die Verlustzone. Allerdings hielten sich die Verluste in Grenzen, anders als in der Vorwoche, als sich Inflationsängste bemerkbar gemacht hatten.

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

24. Mai (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 24. Mai, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

24. Mai (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

31. Dezember (Silvester)

Bildquellen: markteinblicke.de

