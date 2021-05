20.000 Meter Diamantkernbohrungen sind angelaufen, das größte Bohrprogramm in der Unternehmensgeschichte von Matador Mining.

Die spektakulären Bohrergebnisse der kanadischen New Found Gold, die Company legte zuletzt u.a. sensationelle 146,2 g/t Gold über eine Länge von 25,6 Metern vor (!), lenken die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Goldexploration auf Newfoundland bzw. Neufundland. Das kann der australischen Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) nur Recht sein, denn die hat dort gerade erst das größte Bohrprogramm ihrer Geschichte angestoßen!

Matador hat auf dem Cape Ray-projekt ein riesiges, auf 20.000 Bohrmeter ausgelegtes Programm angestoßen, mit dem man die bekannten Goldvorkommen ausweiten und ganz neue „greenfield“ Ziele testen will. Drei Bohrungen wurden bereits abgeschlossen, doch geht man beim Unternehmen davon aus, dass die Arbeiten bis in den Winter in Nordamerika hinein laufen werden.