Gegenüber dem letzten Börsentag muss die Aktie ein dickes Minus von knapp 7 Prozent und 0,13 Euro hinnehmen. Dadurch liegt der Aktienkurs bei lediglich noch 1,69 Euro. Zuletzt wusste Nel ASA noch zu überzeugen, als der Kurs innerhalb von einer Woche um mehr als 10 Prozent steigen konnte.

Ein Grund für den Einbruch der Aktie könnte die zuletzt dünne Auftragslage für Nel ASA sein. Hierbei fällt vor allem der fehlende Auftrag von Iberdrola ins Gewicht, die in diesem Jahr die Produktion von Dünger in einer nachhaltigen Produktionsstätte starten wollte. Es scheint wohl so, als hätten sich die Beteiligten nicht einigen können.

Die aktuelle Situation wird vor allem mit den schlechten Quartalszahlen begründet, welche sämtliche Unternehmen der Wasserstoff-Branche vorweisen. Zwar lagen die Erlöse bei Nel ASA mit 157 Millionen Norwegischen Kronen auf einem guten Niveau, es wurde sich jedoch deutlich mehr ausgerechnet. Zudem liegt die Marge derzeit auf einem stark negativen Niveau, was zu weiteren Verlusten führt.

