Denn seit rund 14 Tagen ziehen die Kurse des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power deutlich an, während es für Nel ASA im Prinzip nur noch abwärts geht. Bei Plug Power hat man die Unregelmäßigkeiten bei den Bilanzen der vergangenen Jahre endlich in den Griff bekommen, wovon der Aktienkurs überdurchschnittlich profitiert.

Die Plug Power-Aktie verbesserte sich alleine in den vergangenen zwei Wochen in der Spitze um über 50 Prozent, während Nel ASA unter hohen Schwankungen per saldo lediglich auf der Stelle tritt. Alleine heute verlieren die Norweger rund zehn Prozent an Wert!

Fazit: Sehen wir nun also die Wachablösung von Nel ASA?