Neue Indizen, dass Sitka Gold in Nevada auf Vorkommen des Carlin-Typs getroffen ist.

Sitka Gold Corp. (CSE: SIG) (FSE: 1RF) hat durch die chemische Feinanalyse von 63 so genannten Pfadfinderelementen aus den zwei Bohrkernen auf seinem Alpha Gold Projekt in Nevada bestätigt, dass es sich um dieselben Elemente handelt, die typischerweise in Goldlagerstätten vom Carlin-Typ gefunden werden.

Die starken Pathfinder-Anomalien in Verbindung mit breiten Goldzonen und intensiver Alteration in den beiden jüngsten Bohrlöchern wiesen eindeutig auf ein Goldsystem des Carlin-Typs hin, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Oberflächenkartierungen und strukturelle Interpretationen deuten auf eine Streichenlänge von etwa 5 Kilometer entlang zweier nord-nordwestlicher Strukturen hin (Abbildung 1). Schürfproben entlang dieser Ziele haben zusätzliche starke Oberflächenalteration identifiziert. Diese Oberflächenalteration verstärkt sich auf beiden Zielen in südsüdöstlicher Richtung. Das Unternehmen wartet nun auf die Genehmigung für weitere Bohrungen entlang dieser Ziele, die als die hochgradigen Kernzonen dieses Goldsystems vom Typ Carlin interpretiert werden.