Betriebsbedingte Kündigung ohne Zustimmung des Betriebsrates

Die betriebsbedingte Kündigung ist Alltag in deutschen Firmen. Das Beste, was der Arbeitnehmer tun kann, nachdem er die Kündigung erhalten hat, ist erst einmal Ruhe bewahren. Allerdings nicht zulange, denn Fristen beginnen direkt nach dem Erhalt zu laufen. In aller Regel gilt der Eingang des Kündigungsschreibens beim Arbeitnehmer als Fristbeginn. In den ersten drei bis fünf Tagen hat der Arbeitnehmer Gelegenheit, die die Kündigung direkt zurückzuweisen. Die Kündigungsschutzklage muss innerhalb von drei Wochen nach Bekanntwerden der Kündigung erhoben werden.

Die Zustimmung des Betriebsrates ist einer der Stützpfeiler des Kündigungsschutzes in Deutschland. Wie in vielen anderen Belangen auch, gibt es jedoch immer wieder kritische Stimmen oder sogar Chefs, die den Betriebsrat gleich komplett umgehen möchten. Doch ist das möglich und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Aus diesen Gründen sollte man zeitnah nach der Kündigung prüfen, ob und wie man gegen die Kündigung vorgehen möchte. In diesen Fällen ist es dann auch in beinahe allen Fällen ratsam, sich einen Rechtsbeistand zu suchen. Besonders wer über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, profitiert hier fast ausnahmslos von einer rechtlichen Überprüfung durch einen Anwalt für Arbeitsrecht.

Zustimmung des Betriebsrats

Grundsätzlich muss der Betriebsrat einer betriebsbedingten Kündigung nicht zustimmen, sondern er muss lediglich angehört werden. In vielen Firmen etabliert sich dabei eine reine Informationskette. Dabei wird der Betriebsrat zwar informiert, er muss sich aber nicht wirklich mit der einzelnen Kündigung beschäftigen. Eingeschritten wird nur, wenn generelle Bedenken bestehen, dass der Kündigungsschutz nicht eingehalten wird. Für den einzelnen Arbeitnehmer macht es jedoch keinerlei Unterschied und die „Anhörung“ ist eine rein formelle Angelegenheit. Die Kündigung ist nämlich in jedem Fall auch ohne Zustimmung des Betriebsrats gültig. Nur falls der gekündigte Arbeitnehmer selbst Mitglied im Betriebsrat ist, muss für seine Entlassung ein besonders wichtiger Grund vorliegen.

Kündigung vom Anwalt prüfen lassen

Eine Betriebsratsanhörung ist in diesem Zusammenhang eher selten. Tatsächlich ist es sogar so, dass viele Kündigungen vor dem Arbeitsgericht für unwirksam erklärt werden, weil Sie keine Betriebsratsanhörung durchgeführt haben. Die eigentlichen Gründe für die Kündigung spielen dabei oft keine Rolle. Die Erfolgsquote bei diesen Klagen ist sogar so hoch, dass Anwälte fast immer den Klageweg suchen. Sofern es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt und das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, lohnt sich eine Kündigungsschutzklage deshalb fast immer. Vor allem, wenn der Kläger über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, ist der Rechtsweg ein gern gewähltes Mittel.

Wer gerade erst gekündigt wurde und seine Kündigung jetzt prüfen lassen möchte, findet dafür viele niedergelassene Anwälte. Aufgrund der kurzen Fristen empfiehlt es sich sogar, einen spezialisierten Fachanwalt für Arbeitsrecht noch am selben Tag anzurufen, an dem man seine Kündigung erhalten hat.

Gekündigt, und jetzt?

Aufgrund der kurzen Fristen sollte man die Umstände der Kündigung besser gleich mit aller Energie überprüfen. Es gibt zahlreiche Anwälte, die auf regionaler und überregionaler Ebene helfen können und die Kosten dafür halten sich oft in Grenzen. Insbesondere gemessen an den Erfolgsaussichten, ist eine Klage im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes in vielen Fällen ratsam. Dabei geht es nicht nur darum, ein Weiterbestehen des Vertragsverhältnisses zu ermöglichen, sondern häufig auch einfach um die Ausgestaltung der Bedingungen, zu denen der Angestellte das Unternehmen verlässt. Hier haben Arbeitnehmer immer gute Chance, ihre Position weiter zu verbessern.

