US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 131,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,59 Prozent.

Für leichten Druck auf die Kapitalmarktzinsen sorgten Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten gleich mehrere hochrangige Zentralbanker das Risiko einer nachhaltig steigenden Inflation verneint und damit Spekulationen auf eine absehbare geldpolitische Wende gedämpft.