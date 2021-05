Großes Interesse: Defiance Silver erhöht Finanzierungsvolumen!

Defiance Silver hat in der vergangenen Woche eine Bought Deal-Finanzierung über 7,2 Mio. Dollar angekündigt. Die Anleger scheinen aber hungrig auf Silberaktien zu sein. Und so wird das Voluemn nun erhöht.

Defiance Silver hat in der vergangenen Woche eine Bought Deal-Finanzierung über 7,2 Mio. Dollar angekündigt. Die Anleger scheinen aber hungrig auf Silberaktien zu sein. Und so wird das Voluemn nun kräftig erhöht.

Defiance Silver: Silber, Kupfer und Gold in Mexiko!

Mit den frischen Mitteln will Defiance Silver das Silberprojekt in Zacatecas sowie das Gold- und Kupferprojekt Tepal vorantreiben. Defiance Silver entwickelt das San Acacio-Silberprojekt in der mexikanischen Provinz Zacatecas. Zudem besitzt man das Tepal-Gold-Kupfer-Projekt, was bereits den Status der Pre Feasibility erreicht hat (mehr hier). Die Aktie war zuletzt bis auf einen Dollar gestiegen und konsolidiert aktuell um den Platzierungspreis. Wir hatten Ihnen Defiance Silver an dieser Stelle ausführlich vorgestellt.

Aktieninfo Defiance Silver

Börsenkürzel (TSX.v) | ISIN: DEF | CA2447672080

Aktienkurs: 0,93 CAD | 0,64 Euro

Börsenwert: 220 Mio. CAD

Anzahl Stücke (voll verwässert): 236,5 Mio.

Davon Options/Warrants: 5,7 | 28,3

Anteilseigner: Management & Insider (ca. 10%), Institutionelle Investoren (ca. 35%)

