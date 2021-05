FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag in einem freundlichen Marktumfeld zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2252 US-Dollar. Sie notierte damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2264 (Montag: 1,2212) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8154 (0,8189) Euro.

Rückenwind erhielt der Euro von der guten Stimmung an den Aktienmärkten. In Deutschland stieg der Aktienindex Dax auf ein Rekordhoch. Gestützt wurde der Euro auch durch die verbesserte Unternehmensstimmung in Deutschland. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima stieg im Mai auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Der Anstieg fiel zudem deutlicher aus als von Ökonomen erwartet. Sowohl die Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen als auch die Lagebeurteilung hellten sich auf.