Namhafte Verstärkungen für Goldplay Mining u.a. von Skeena-CEO Walter Coles.

Walter Coles Jr. ist CEO der an der TSX notierten Skeena Resources (TSX:SKE ~$800M Mk. Cap.). Er war auch als CEO und Präsident für mehrere an der Toronto Stock Exchange notierte Junior-Bergbau-Explorations- und Entwicklungsunternehmen tätig. Coles kam in das Bergbaugeschäft, als er versuchte, eine Mineralressource zu erschließen, die auf dem Farmland seiner Familie in Virginia entdeckt wurde. Zuvor war er von 2005 bis 2007 als Analyst für Cadence Investment Partners tätig. Davor arbeitete Walter Coles für die UBS Investment Bank in New York als Senior Research Analyst in der High Yield Group der Bank. Coles begann bei der UBS Investment Bank im Jahr 1999 als Associate, der an den Global Head of Fixed Income Strategy der Bank berichtete. Coles hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der University of Richmond.

Fazit: Vergangener Erfolg ist zwar keine Garantie auf künftige Erfolge, aber die Qualität des neuen Beirats spricht Bände. Catalin Kilofliski hat ein hochkarätiges Team für sich und Goldplay gewinnen können. Besonderes Gewicht hat die Zustimmung von Walter Coles, dem Gremium anzugehören, denn Skeena entwickelt eines der bedeutendsten Goldprojekte im Goldenen Dreieck von British Columbia. Durch die Verknüpfung mit Walters Namen könnten sicher viele neue Investoren erstmals auf Goldplay aufmerksam werden. Und bei der richtigen Gelegenheit kann es auch nicht schaden, den Kapitalmarktzugang, den sich Walter erworben hat, zu nutzen.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Goldplay Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Goldplay Mining nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.