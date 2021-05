Burkhalter Generalversammlung genehmigt sämtliche Traktanden

Wie in der Medienmitteilung vom 12. April 2021 angekündigt, fand die heutige Generalversammlung der Burkhalter Holding AG ohne Aktionärinnen und Aktionäre statt. Corona-bedingt erfolgte die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, der 1 857 abwesende, stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre (= 4 040 509 Namenaktien bzw. 67.36 % des ausgegebenen Aktienkapitals) vertrat. Das Aktionariat stimmte der Dividendenausschüttung und allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit zu.

Somit wurde auch der Vorschlag des Verwaltungsrats angenommen, Nina Remmers, Expertin im Bereich Change-Management und Kommunikation, als neues Verwaltungsratsmitglied zu wählen. Nina Remmers ist Schweiz-Deutsche Doppelbürgerin und Expertin im Bereich Change-Management und Kommunikation. Sie verfügt über langjährige Erfahrung als Kommunikationsexpertin, agiert seit 2016 als Geschäftsführerin der Bernd Remmers Consultants AG und begleitet in dieser Funktion Firmen bei umfassenden Change-Projekten. Sie verfügt über einen Bachelor in Betriebswirtschaft der Universität Bern und absolvierte ihr Masterstudium mit Schwerpunkt «Marketing & Creativity» an der ESCP Europe in London und Paris. Seither arbeitet sie als Beraterin für international renommierte Kommunikationsagenturen im In- und Ausland.

