Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund dreizehn Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 157,98 EUR ausgebildet. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn demnach sind für Moderna Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 117,50 EUR eingependelt hat. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

Fazit: Moderna kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.