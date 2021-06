Luana Blockheizkraftwerke Deutschland 7: Grundlastfähig, effizient und ressourcenschonend

Mit dem Luana Blockheizkraftwerke Deutschland 7 ermöglicht Luana Capital Anlegern den Einstieg in den Markt der Blockheizkraftwerke. Als grundlastfähige Energiequelle stellen diese eine verlässliche Ergänzung zu erneuerbaren Energien dar.

Im Zuge der Verträge, die 2015 beim Pariser Abkommen geschlossen wurden, hat die Bundesregierung Anfang des Jahres das „Klimaschutzprogramm 2030“ auf den Weg gebracht. Das Ziel des Programms ist, Bauen und Wohnen in Deutschland klimafreundlicher zu gestalten. Unter anderem ist für den Austausch von Ölheizungen gegen eine klimafreundlichere Heizanlage eine Förderquote von 40 Prozent vorgesehen – die Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen steigt. Allerdings kommt es bei der Stromversorgung durch Erneuerbare-Energie-Anlagen noch zu starken Schwankungen: Sowohl Photovoltaik- als auch Windkraftanlagen sind darauf angewiesen, dass die Elemente mitspielen – ansonsten kommt es zu Ausfällen. Es besteht also Bedarf an grundlastfähigen effizienten und ressourcenschonenden Energiequellen, die als Ergänzung zu erneuerbaren Energien dienen. Eine solche Ergänzung stellen sogenannte Blockheizkraftwerke (BHKW) dar. Die intelligenten, digitalen Energielieferanten können Wirkungsgrade von bis zu 90 Prozent erzielen, sofern die bei der Stromerzeugung anfallende Wärme vollständig genutzt wird.