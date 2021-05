FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,21 Prozent auf 169,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,166 Prozent. Auch in den meisten anderen Euroländern gaben die Renditen merklich nach.

Gestützt wurden die Anleihen auch durch gedämpfte Inflationsängste in den USA. Fed-Gouverneurin Lael Brainard sowie die Fed-Präsidenten in Atlanta und St. Louis, Raphael Bostic und James Bullard, sagten, dass eine höhere Inflationsrate infolge der Erholung von der Corona-Krise nichts Überraschendes sei. Sie bekräftigten jedoch ihre Sicht, dass Preisanstiege wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein würden. Die US-Notenbank dürfte also auf absehbare Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik fortsetzen.