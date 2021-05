Download-Tipp: Setzt man mit BioNTech also doch nicht auf das richtige Pferd? Diese Aktie könnte Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind scheinbar gut, aber trügt der Schein? Das haben wir für Sie analysiert! Für den ausführlichen Report: Einfach hier klicken.

BioNTech ist in einer prekären Situation gefangen. Man sollte sich nun bemühen, die Anleger wieder in Euphorie zu versetzen und wieder auf seine Seite zu bringen. Die Talfahrt geht weiter und es sieht bislang nicht danach aus, als könnte man den Kurswert von über 180 Euro wieder erreichen, der als All-Time-High gilt. Wie wird es also weitergehen?

Die Aktionäre von BioNTech sollten sich in Geduld üben. Hier ist noch lange nicht alles verloren, denn das Umsatzpotenzial auch durch die Auffrischungsimpfung ist definitiv vorhanden. Zudem hat man die tolle Krebsforschung in der Hinterhand. Dennoch macht der Kurs einen Knick nach unten und verliert nun wieder 0,34 Prozent und 0,55 Euro. Der Kurswert sinkt also auf nur noch 161 Euro!

Fazit: Ist BioNTech also die Aktie der Zukunft, die Ihr Depot zum Wachsen bringt oder ist das alles nur ein Strohfeuer?