Wird AstraZeneca also zur Geheimwaffe der Impfstoffaktien in dieser Phase? Das besondere, öffentliche Augenmerk ist momentan eher auf BioNTech gerichtet. Jedoch kann man hier einen grandiosen und kontinuierlichen Aufwärtstrend verzeichnen, der etwas untergeht und einen Dämpfer bekommen hat. AstraZeneca kann trotz seines schlechten Rufes enorm positive Zahlen aus dieser Situation mitnehmen!

Jetzt ist es also an der Zeit, genau zu analysieren, wie dieses Tief zu bewerten ist. Es ist eine unübersichtliche Lage, die Chancen und Risiken bietet! Wir haben uns natürlich genauer angesehen, woher die Lage rührt und was auf diese Aktie nun zukommt. Heute geht es aber erstmal nach unten, denn der Kurs verliert 0,90 Prozent und 0,85 Euro und steht bei 93,90 Euro!

