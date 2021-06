Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Cancom prüft Rückzug aus Großbritannien und Irland Der IT-Konzern Cancom erwägt den Verkauf seiner Aktivitäten in Großbritannien und Irland, die in der Cancom Ltd. mit Sitz in London gebündelt sind. Im Falle eines Verkaufs werde man in den beiden Ländern nicht mehr geschäftlich aktiv sein, so das …