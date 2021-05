Das hat wahrscheinlich im Moment keiner erwartet! TUI besticht die Anleger wieder mit einem Kurshoch zur genau richtigen Zeit! Beflügelt wird die Aktie heute von der Aussicht, dass sämtliche Bundesländer in Deutschland momentan eine Inzidenz von weniger als 100 aufweisen und somit weitreichende Urlaubsperspektiven vorhanden sind! Herausragende Situation also!

TUI ist also potenziell wieder eine ganz große Nummer, die große Gewinne abwerfen kann! Doch wie schnell kann es gehen, dass genug Leute geimpft sind und Normalität einkehrt? Das ist noch nicht absehbar, wirft die grundlegenden Urlaubsaussichten aber nicht über Bord. Also könnte diese Aktie eine Goldgrube sein, wo es ganz schnell gehen kann! Jetzt also zuschlagen?

Möglicherweise ist das der perfekte Zeitpunkt. Hier könnte es bald durch die Decke gehen, wenn die Urlaubssaison erstmal so richtig in Fahrt kommt. Ist TUI also die perfekte Aktie, um in den Sommermonaten große Renditen zu ergattern? Heute gibt es auf jeden Fall erste Anzeichen, denn der Kurs wächst um 0,28 Prozent und 0,02 Euro, sodass der Kurs bei 5,04 Euro steht!

Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!