Anlegerverlag CureVac: Impfstoff-Zulassung steht kurz bevor! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 25.05.2021, 19:48 | 644 | 0 | 0 25.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das wäre natürlich ein Kurshammer, den niemand verpassen will. CureVac steht offenbar kurz davor, die Zulassung in der EU durch die EMA erteilt zu bekommen. Deshalb wird auch jetzt schon die Produktion deutlich hochgefahren, um in dem Moment natürlich perfekt vorbereitet zu sein. Kann CureVac einen Traumstart hinlegen, sobald die Zulassung da ist? Anleger-Tipp: Bei CureVac waren die Kursaussichten bis vor Kurzem noch ideal. Aber sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Oder besser auf die nächste Schwächephase warten? Diese Fragen beantworten wir in unserem großen CureVac-Sonderreport, den Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. CureVac hat also eine Menge Kaufargumente zu bieten. Das ist für den neuen Big Player auf dem Impfstoff-Markt natürlich eine herausragende Situation! Diese sollten nun wahrscheinlich auch die Anleger nutzen, da bereits die Gewinnmitnahmen abgeschlossen sind und nun neue Wachstumschancen geschaffen wurden. Hier geht nun also einiges! Schnell zuschlagen ist angesagt, denn heute geht der Kurs nochmal für einen Einstiegsrabatt nach unten. Diese Lage könnte jeder potenzielle Anleger, der von dieser Aktie überzeugt ist, ideal nutzen, um günstig einzusteigen. Heute beträgt der Rabatt nämlich satte 1,52 Prozent. Die Aktie verliert um 1,46 Euro und kann nur noch einen Wert von 94,48 Euro aufweisen! Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer